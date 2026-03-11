Son Mühür- Türkiye genelinde kruvaziyer yolcu trafiği 2026 yılının ilk ayında düşüş kaydederken, İzmir Limanı, artan transit geçişlerle Şubat ayında hem gemi hem de yolcu sayısını artırmayı başardı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı istatistiklere göre, Ocak 2026’da Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerileyerek 23’ten 18’e düştü. Yolcu sayısında da düşüş gözlemlendi. Ancak Şubat ayında durum değişti. İzmir Limanı’na 8 kruvaziyer gemisi geldi ve yolcu sayısı ciddi oranda arttı. Ocak ayında 175 gelen ve 164 giden yolcu kaydedilirken, Şubat’ta gelen yolcu sayısı 344’e, giden yolcu sayısı ise 315’e yükseldi.



Türkiye genelinde limanlardaki kruvaziyer yolcu yoğunluğu da Şubat ayında artış gösterdi. Ocak ayında Samsun, Kuşadası, İzmir ve İstanbul limanlarında toplam transit kruvaziyer yolcu sayısı 25 bin 225 iken, Şubat’ta bu rakam 45 bin 953’e çıktı. Tüm Türkiye limanlarında Şubat ayında gelen kruvaziyer yolcu sayısı 52 bin 748 olarak kaydedildi. Ocak ayında bu rakam 28 bin 628’di.



Şubat ayının ikinci sırasında İzmir var

2026 yılının Şubat ayına ilişkin veriler kruvaziyer hareketliliğinin belirli limanlarda yoğunlaştığını ortaya koydu. Türkiye genelinde Şubat ayı boyunca 30 kruvaziyer gemisi limanlara uğrarken 3 bin 400 yolcu geldi, 3 bin 395 yolcu ayrıldı, 45 bin 953 yolcu ise transit geçiş yaptı. Toplam yolcu hareketi 52 bin 748 olarak kaydedildi. Yolcu sayısında ilk sırayı 10 gemi ve 3 bin 59 yolcuyla İstanbul aldı. Bu limanı 8 gemi ve 355 yolcuyla İzmir izledi. Kuşadası 10 gemi ve 12 yolcuyla üçüncü sırada yer alırken, Samsun 2 gemi ve 0 yolcuyla dördüncü sırada kayıtlara geçti.