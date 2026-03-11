Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in eğitim duraklarından Bakırçay Üniversitesi, AK Parti İzmir Gençlik Kolları tarafından organize edilen dev bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yaklaşık bin üniversite öğrencisinin katılımıyla kampüsün manevi atmosferinde gerçekleşen program, gençlik enerjisi ile Ramazan ayının bereketini bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik temalarının ön plana çıktığı akşamda, akademik camia ile siyaset dünyasının önemli isimleri öğrencilerle aynı sofrayı paylaşarak dayanışma mesajları verdi.

Üniversitelerde "vesayet" dönemi kapandı

İftar programına Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan gibi isimler katılım gösterdi. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, üniversite gençliğiyle kurdukları sarsılmaz bağın altını çizdi. İçelli, kampüslerin artık geçmişin karanlık vesayet anlayışından tamamen arındığını ifade ederek, günümüz üniversitelerinin özgür düşüncenin, milli değerlerle barışık akademik hayatın ve gençliğin dinamizminin merkezi haline geldiğini vurguladı.

Bilal Saygılı’dan gençliğe stratejik misyon çağrısı

Programda söz alan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan ayının son on gününe girilirken manevi kurtuluş müjdesine dikkat çeken kapsamlı bir konuşma yaptı. İslam coğrafyasında, özellikle Gazze’de yaşanan zulümlere değinen Saygılı, "Dünya beşten büyüktür" nidasının küresel adaletsizliğe karşı atılmış en güçlü çığlık olduğunu hatırlattı. Gençlerin sadece bir nüfus verisinden ibaret olmadığını söyleyen Saygılı; mühendislikten uluslararası ilişkilere, beşeri bilimlerden askeri teknolojiye kadar her alanda parlayacak bir gençliğin, Türkiye’nin adalet ve barış çağrısını tüm dünyaya duyuracak asıl güç olduğunu belirtti.

"Mazlum coğrafyaların umudu sizsiniz"

Konuşmasında gençliğin omuzlarındaki tarihi sorumluluğa işaret eden Saygılı, Türkiye’nin sınırlarını aşan etkisinin ancak donanımlı bir nesille korunabileceğini ifade etti. Gazze’den Afrika’ya, İran’dan Arakan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada zulüm gören mazlumların gözünün Türkiye’de olduğunu dile getiren İl Başkanı, bu umudu yeşertecek olanın Türk gençliğinin milli ve manevi şuuru olduğunu söyledi. Saygılı, kampüsteki bu muhteşem tabloyu görmenin kendisine büyük bir güven verdiğini belirterek, Türkiye’nin bu kararlı gençlikle birlikte çok daha yüksek hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Milli teknoloji ve bağımsızlık yolunda gençlik vurgusu

Gecenin sonunda, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealinin ancak savunma sanayisini ve teknolojiyi ileriye taşıyacak genç dimağlarla muhkem hale geleceği tespiti yapıldı. Saygılı, öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek, İslam’ın ve mukaddes vatanın aziz evlatları olarak yetişen bu neslin Türkiye’nin sırtını yere getirmeyeceğini ifade etti. İftar programı, öğrencilerle yapılan hasbihaller ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kampüs içindeki sıcak diyaloglarla sona erdi.