Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemek için rotasını İtalya’ya çevirdi. Mavi-beyazlı temsilcimiz, 13–14 Mart tarihlerinde Padova kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan EuroCup2 eleme grubu müsabakalarında Türkiye’yi gururla temsil edecek. Tamamı yerli yeteneklerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken İzmir ekibi, Avrupa’nın güçlü kulüpleriyle kıran kırana bir mücadeleye girişerek final biletini cebine koymayı hedefliyor.

Zorlu grupta dev rakiplerle kritik randevu

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen bu prestijli turnuvada İzmir temsilcisini oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Temsilcimiz, Padova’daki parkede ev sahibi İtalyan ekibi Asd Padova Millennium Basket’in yanı sıra, Birleşik Krallık’ın iddialı takımı London Titans ve Polonya temsilcisi Orto-Medico Scyzory Kielce ile kozlarını paylaşacak. Dörtlü grupta sergilenecek performans, takımın Avrupa yolculuğundaki bir sonraki durağını belirleyecek stratejik bir öneme sahip.

Final gruplarına giden yol: EuroCup2 ve EuroCup3 seçenekleri

Turnuva formatına göre, grubu liderlik koltuğunda tamamlayan ekip, İtalya’da düzenlenecek olan büyük EuroCup2 finallerine doğrudan katılım hakkı kazanacak. Grubunu ikinci sırada bitiren takım ise rotasını Türkiye’ye çevirecek. İkinci olan ekip, Beşiktaş’ın ev sahipliğinde organize edilecek EuroCup3 Final Grubu’nda kupa mücadelesi verme şansını elde edecek. İzmir ekibi, her iki senaryoda da Avrupa yolculuğunu bir üst seviyeye taşıyarak kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

Antrenör Ali Reyhani: "Oyuncularıma inancım tam"

Takımın başında bulunan deneyimli antrenör Ali Reyhani, 2024 yılında EuroCup3’te elde ettikleri Avrupa ikinciliğini hatırlatarak çıtayı yüksek tuttuklarını belirtti. İtalya’da sadece iki gün içinde dört yüksek yoğunluklu maç oynayacaklarını vurgulayan Reyhani, oyuncularının fiziksel ve zihinsel olarak bu tempoya hazır olduğunu ifade etti. Turnuvayı ilk iki sırada bitirmenin öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, İzmir’e yeni bir başarı hikayesiyle dönmek istediklerini vurguladı.

Medine Alper ve Başkan Alptekin’den temsiliyet mesajı

Kadronun tek kadın sporcusu olan Medine Alper, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, Türk kadınının azmini Avrupa parkelerine yansıtacaklarını ve kulüplerini en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle savaşacaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ise takımın tamamen yerli oyunculardan kurulu olmasının altını çizerek, sahada sergilenecek fair-play ruhunun ve milli duruşun kendileri için en az galibiyet kadar değerli olduğunu belirtti. Alptekin, tüm ekibe İtalya seferinde başarılar diledi.

Maç takvimi ve canlı yayın detayları

Basketbolseverler, İzmir’in bu heyecan dolu Avrupa yolculuğunu dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Mavi-beyazlılar, 13 Mart saat 12.00’de Asd Padova Millennium Basket ile açılış maçına çıkacak, aynı gün saat 18.45’te Polonya ekibiyle mücadele edecek. 14 Mart sabahı saat 11.00’de ise London Titans karşısında grup liderliği için ter dökecekler. Sıralama maçlarının ardından final müsabakalarıyla sona erecek bu dev organizasyon, ev sahibi kulübün YouTube kanalı üzerinden tüm dünyada canlı olarak yayımlanacak.

