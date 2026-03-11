Marmara Adası’nın doğusunda yer alan Asmalı Köyü, son zamanlarda özellikle İzmir’den giden gezginlerin dikkatini çekmeye başladı. Zeytin ve asma bahçeleri arasında kalan köy, taş evleri ve sakin atmosferiyle farklı bir tatil arayanlara alternatif bir rota sunuyor.

Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişi için sessizlik artık lüks sayılıyor. Asmalı Köyü ise tam da bu noktada öne çıkıyor. Köye gelen ziyaretçiler, burada gürültü yerine kuş seslerini, kalabalık yerine sakin sokakları bulduklarını söylüyor.

Bazı gezginler köyü ilk gördüklerinde “zaman biraz yavaşlamış gibi” hissettiklerini anlatıyor. Sabah sahilde yürüyenler, limanda oturup denize bakanlar ya da çay bahçelerinde sohbet edenler… Köyün günlük hayatı oldukça sade ve sakın ilerliyor.

Adını asma bahçelerinden alan köy

Asmalı Köyü’nün adı, çevresini saran asma bahçelerinden geliyor. Köyün geçmişi ise oldukça eskiye uzanıyor. Osmanlı döneminde “Aftoni” olarak bilinen yerleşim, Bizans, Yunan ve Türk kültürünün izlerini bir arada taşıyor.

Köyün dar sokaklarında dolaşanlar, taş duvarlı eski evleri hemen fark ediyor. Bu yapılar yıllardır ayakta duruyor. Bir anlamda köyün geçmişini bugüne taşıyan sessiz tanıklar gibi duruyorlar.

Zeytinlikler ve bağlar köyün çevresini tamamen sarıyor. Yeşilin ve mavinin birleştiği manzara, köye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken ayrıntılardan biri.

Sessizlik ve temiz hava dikkat çekiyor

Asmalı Köyü’nün doğal yapısı, özellikle büyük şehirlerden kaçmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Düşük nem oranı ve temiz hava, köyü dinlenmek isteyenler için cazip hale getiriyor.

Ziyaretçiler genelde sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Bazıları liman çevresinde oturup denizi izliyor, bazıları ise ağaçlık tepelerde kısa yürüyüşlere çıkıyor.

Köyde yaşayanlar ise hayatın burada biraz daha sakin aktığını söylüyor. Gürültü yok, yoğun trafik yok. Bu nedenle köye gelen birçok kişi birkaç gün içinde şehir stresinden uzaklaştığını ifade ediyor.

Marmara Denizi’nin taze balıkları sofralarda

Asmalı Köyü’nün mutfağı da ziyaretçilerin ilgisini çeken yönlerden biri. Marmara Denizi’nden çıkan balıklar köydeki sofraların en önemli parçası.

Lüfer, orkinos, zargana ve palamut köy restoranlarında sıkça sunulan lezzetler arasında yer alıyor. Bu balıklar genellikle zeytinyağlı mezeler ve sebze yemekleriyle birlikte servis ediliyor.

Sahil boyunca yer alan küçük restoranlar ise köyün en hareketli noktaları arasında. Yerel halkın hazırladığı yemekler, köye gelen misafirlere oldukça sade ama lezzetli bir mutfak deneyimi sunuyor.

Köyde kültürel etkinlikler de düzenleniyor

Asmalı Köyü’nde sadece doğa ve deniz değil, kültürel etkinlikler de dikkat çekiyor. 2001 yılında kurulan Marmara Adası Asmalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, köyün tarihini yaşatmak için çeşitli organizasyonlar düzenliyor.

Zaman zaman yapılan toplantılar, kültürel gösteriler ve anma günleri köyde yaşayanları bir araya getiriyor. Bu etkinlikler, köyün geçmişiyle bağ kurmak isteyen ziyaretçiler için farklı bir deneyim sunuyor.

Taş evlerin arasında dolaşırken, eski pencereler ve taş duvarlar geçmişten kalan hikâyeleri adeta fısıldıyor.

Ulaşım kolaylığı da tercih sebebi oluyor

Asmalı Köyü, Marmara Adası merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Saraylar beldesine olan mesafe ise yaklaşık 8 kilometre.

Köye ulaşım özel araç, taksi ya da minibüsle sağlanabiliyor. Yol boyunca uzanan ağaçlar ve yeşillikler ise ziyaretçilere daha köye varmadan sakin bir yolculuk hissi veriyor.

Köye gelenler, limanda gün batımını izlemeyi ya da çay bahçelerinde oturup yerel halkla sohbet etmeyi seviyor. Kısacası Asmalı Köyü, kalabalıktan uzak kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için yavaş yavaş yeni bir tatil rotası haline geliyor.