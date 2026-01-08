Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) staj yapan öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Meclis bünyesinde görevli bazı personeller hakkında yapılan suç duyurularının ardından başlatılan adli ve idari soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kamera kayıtları, stajyer öğrencilerin anlattıklarını doğrular nitelikte raporlandı.

Stajyer öğrencinin şikayeti soruşturmayı başlattı

D.K. isimli stajyer öğrenci, Meclis Lokantası’nda görev yapan bir personelin kendisine yönelik cinsel içerikli sözler sarf ettiği ve fiziksel temaslarda bulunduğu gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu.

Yapılan suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

D.K.’nin başvurusunun ardından çok sayıda stajyer öğrenci de benzer iddialarla savcılığa müracaat ederek yaşadıklarını anlatmıştı.

Şüpheli personel tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.İ.G., “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyada adı geçen bazı diğer personeller hakkında da adli ve idari işlemler başlatılmıştı.

İlk duruşma 16 Ocak’ta yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kurtulmuş, beş kişinin adli makamlara sevk edildiğini, Meclis bünyesinde yürütülen idari soruşturmanın ise hızlı ve etkin biçimde tamamlandığını ifade etti. Dosyanın ilk duruşmasının 16 Ocak’ta görüleceği bildirildi.

Kamera kayıtları iddiaları doğruladı

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamera kayıtları, stajyer öğrencilerin ifadelerini destekleyen görüntüler içeriyor. Hazırlanan resmi raporda, iddiaların gerçekleştiğine dair kuvvetli kanaat oluştuğu vurgulandı.

Görüntülerde, şüpheli personelin stajyer öğrencinin yolunu kestiği, bel bölgesine ve koluna fiziksel temasta bulunduğu anların açık şekilde yer aldığı belirtildi.

“Sözlü ve fiziksel tacize uğradım” dedi

İfadesinde yaşadıklarını anlatan stajyer öğrenci, işe başladığı ilk günlerden itibaren rahatsız edici sözlere ve imalı konuşmalara maruz kaldığını, zaman zaman herkesin içinde küçük düşürücü ifadeler kullanıldığını aktardı.

Öğrenci, bir gün iş yerine geç kaldığında kamera önünde sert şekilde kolundan çekilerek sorgulandığını da beyan etti.

Meclis bürosu davayı yakından takip edecek

TBMM hukuk biriminin davayı sonuna kadar takip edeceği belirtilirken, iddialarla ilgili hem adli hem de idari sürecin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Soruşturmanın genişletilerek yeni şikayetlerin de değerlendirileceği öğrenildi.