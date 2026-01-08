Son Mühür - Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren ünlü isimlerden Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Gizem Türedi ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in testleri ise negatif olarak raporlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren ünlülerin tahlil sonuçları belli oldu. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül’ün testlerinde “kokain” maddesi pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in sonuçları ise negatif olarak kaydedildi. Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi henüz çıkmadı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Test sonucu belli oldu

Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre, Aleyna Tilki’nin de test sonuçları pozitif çıktı. Haberde, Tilki’nin esrar kullandığı belirlendiği ifade edildi. Neler yaşandı? Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Aralık 2025’te Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Dört isim, Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ezgi Eyüboğlu ise 19 Aralık’ta gözaltına alındı ve Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Melisa Döngel ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Cihan Şensözlü tutuklandı. Şeyma Subaşı hakkında da arama kararı çıkarılmıştı; Subaşı, 31 Aralık 2025’te ABD dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 19’u dün akşam saatlerinde tutuklandı; aralarında Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy da bulunuyor. Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile şarkıcı Alya dahil 4 kişi ise serbest bırakıldı.