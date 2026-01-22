Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda hareketli saatler yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda sürmekte olan yasal düzenleme çalışmaları çerçevesinde milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği kritik bir gelişme yaşandı. Bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri çerçevesinde, en düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören madde meclisten geçmiş oldu.

20 bin lira seviyesine çıkarıldı!

Genel Kurul'daki oylamanın ardından, kanun teklifinin beşinci maddesi kabul edildi ve yasalaşma yolunda önemli bir eşik aşılmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen bu düzenleme çerçevesinde, en düşük emekli aylığının da çıktığı rakam belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesine çıkmış oldu.