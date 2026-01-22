Cumhurbaşkanlığı tarafından 22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; TBMM kararı, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik, tebliğler ve ilanlar yer aldı.

TBMM kararı, 1482 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2026 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı kararlarında; Mut-Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Aydın İli, Buharkent İlçesine Doğal Gaz Arzı Sağlanması İçin Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Kabaağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Silivri Doğal Gaz Depolama 4. Etap Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar, Tunceli İli, Mazgirt İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar yer aldı.

