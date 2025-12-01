Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Başkan Dr. Mehmet Kasapoğlu başkanlığında Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Program öncesinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Dr. Kasapoğlu ile komisyon üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaret kapsamında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Devrim Bozkurt ve Prof. Dr. İlkin Şengün’ün eşlik ettiği komisyon üyelerine üniversitede engellilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Komisyon, aynı zamanda engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları dinledi.

“Ege Üniversitesi engelsiz bir üniversitedir”

Ege Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi kimliğinin yanında engelsiz üniversite anlayışını da benimsediğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kampüs genelinde erişilebilirlik odaklı çalışmalar yapıldığını ifade etti. Sosyal tesisler, barınma ve beslenme alanları başta olmak üzere tüm birimlerin engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiğini vurgulayan Budak, binalar ve kampüs içi ulaşım alanlarında fiziki iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Budak, kütüphanede görme engelliler için seslendirilmiş eserlerin yer aldığını, özel gereksinimli öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için dijital sistemlerin güçlendirildiğini belirtti. EGEDERS sistemi sayesinde eğitim materyallerine kolay erişim sağlandığını, Engelsiz Bilgilendirme Asistanı uygulamasının Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi’nde hayata geçirildiğini aktardı. Web İşaret Dili Eklentisi ve Web Erişilebilirlik Aracı uygulamalarının da aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

Ödüllü erişilebilirlik çalışmaları

Ege Üniversitesi’nin erişilebilirlik alanında ödüllü bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak, YÖK tarafından düzenlenen 2024 Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde iki programın “Engelsiz Program Nişanı” almaya hak kazandığını, üç alanda ise 14 bayrak ödülü elde edildiğini ifade etti. Engelli öğrenciler için eşit koşullarda eğitim sunmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydeden Budak, mezuniyet sonrasında da destekleyici çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kasapoğlu: Sahadan gelen veriler çok önemli

TBMM Komisyonu olarak saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de yapılan ziyaret kapsamında Ege Üniversitesi’nde yürütülen uygulamaları yerinde incelediklerini ifade etti. Komisyonun, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek engelli bireylerin sorunlarını doğrudan dinlediğini belirten Kasapoğlu, amaçlarının sahadan gelen bilgi ve önerilerle komisyon raporunu güçlendirmek olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi’ne engellilere yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Öğrencilerle birebir temas

EÜ Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ece Çınar, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Ziyaret sırasında komisyon üyeleri merkezde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Program, komisyon üyelerinin Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a yönelik gerçekleştirdiği makam ziyaretiyle tamamlandı.