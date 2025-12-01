İzmir’in Aliağa ilçesinde 20 ton dökme kömür taşıyan bir tır, seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay, Çanakkale–İzmir kara yolunun Yeni Foça güzergahında, Fabrikalar mevkii yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi.

Dumanları fark eden sürücü hemen kenara çekti

İzmir yönüne ilerleyen Yusuf Çetinkaya yönetimindeki 43 KU 404 plakalı tırın çekici kısmından bir anda duman yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı hızla yol kenarına çekerek dışarı çıktı ve olası bir faciadan son anda kurtuldu.

Alevler kısa sürede tırı sardı

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın çekici bölümünü tamamen kapladı. Çevredeki sürücüler panik yaşarken, yol bir süre kontrollü şekilde kullanıldı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını söndürdü

Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Tırın çekici kısmı kullanılamaz hale gelirken, kömür yüklü dorsede ise hasarın sınırlı olduğu görüldü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Tırdaki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının, araçtaki bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.