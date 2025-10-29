Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye’nin demokrasi ve milli egemenlik anlayışını vurguladı.

Cumhuriyetin temellerine vurgu

Mesajında, Cumhuriyet’in milletin inanç ve değerleri üzerine kurulduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana halkın iradesini esas almış, demokrasiyi kurumlarıyla güçlendirmiş ve temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Cumhuriyet’in bugüne kadar toplumsal dayanışma ve birliği pekiştiren bir yapı oluşturduğunu aktardı.

İkinci yüzyılda demokrasi kararlılığı

TBMM Başkanı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da Meclis’in halkın sesini güçlü bir şekilde yansıtacağını ve demokrasiyi geliştirme çalışmalarının kararlılıkla süreceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Milli egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olan Cumhuriyet, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik ve dayanışma ruhuyla sağlamlaşmıştır" dedi.

Atatürk ve şehitler anıldı

Mesajının sonunda, Kurtulmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler ile gazilere de saygılarını sundu.