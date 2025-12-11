Ünlü sanatçı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurtdışına kaçacakları iddiası avukatları tarafından kesin bir dille reddedildi.

Olayın geçmişi: Güllü terastan düşerek yaşamını yitirmişti

Olay, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Ünlü şarkıcı Güllü (52), 5’inci kattaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendikleri sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ölüm üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Gözaltılar peş peşe gelmişti

Soruşturma sürecinde fiziki ve teknik takiple izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yanlarındaki iki kişiyle birlikte valizlerini hazırladıkları sırada İstanbul’da gözaltına alındı.

Ayrıca, Ulu’nun babası da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

“Yurtdışına kaçma” iddiasına mesajlı yanıt

Gözaltı sürecinde en çok konuşulan iddia, iki şüphelinin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğuydu.

Tuğyan Ülkem Gülter’in, gözaltına alınmadan saatler önce Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesajda,

“Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim.”

ifadelerini kullandığı görüldü.

Aynı şekilde İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evin sahibi T.Y.’nin de Çiğdem E.’ye,

“Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş… Bu hafta bende kal dedim ama döneceğini söyledi.”

mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Avukattan net açıklama: “Yurtdışına çıkacak paraları yoktu”

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik, ortaya atılan kaçış iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Çelik yaptığı açıklamada:

“Bırakın yurtdışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu.”

ifadelerini kullanarak müvekkillerinin kaçma şüphesini reddetti.