Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında hız kesmeyeceğini belirterek, “2035 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Bayraktar, enerji dönüşümünde güçlü düzenleyici mekanizmaların önemine dikkat çekti.

ERRA’nın 25. yılına özel mesaj

Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) 25’inci kuruluş yılı dolayısıyla video mesaj gönderen Bakan Bayraktar, birliğin enerji piyasalarının gelişiminde kritik rol oynadığını belirtti.

Bayraktar, aynı zamanda ERRA’nın eski başkanı ve Stratejik Danışma Kurulu’nun mevcut başkanı olarak, küresel enerji dönüşümünde düzenleyici yapıların öneminin arttığını vurguladı.

“Yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçlar enerji sistemlerini dönüştürecek”

Gelecek dönemde enerji sektörünü etkileyecek teknolojik trendlere dikkat çeken Bayraktar, yapay zekâ uygulamaları, veri merkezlerinin enerji talebi ve elektrikli araçların yaygınlaşmasının sistem üzerinde yeni yükler oluşturacağını belirtti.

Bayraktar, bu dönüşüm karşısında düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“İyi bir düzenleyici yapı sayesinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir, tüketicileri koruyabilir, yatırımcılara güven verebilir ve inovasyonun önünü açabiliriz.”

“Yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkaracağız”

Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün 120 gigavatı aştığını hatırlatan Bayraktar, bunun yüzde 60’ından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, enerji dönüşümü hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“2035’e kadar yalnızca yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkaracağız. Bu büyümeyi rekabetçi ihaleler, hızlandırılmış izin süreçleri ve şeffaf, piyasa tabanlı bir çerçeveyle destekliyoruz. Tüm yatırımlarımızı sağlam ve proaktif bir düzenleyici mekanizmayla yürütüyoruz.”

“İyi düzenleme yatırımı çeker, kötü düzenleme riski büyütür”

Küresel enerji görünümünün değiştiğini belirten Bayraktar, düzenleyici kalitenin enerji sektörünün dönüşümünde belirleyici olacağını vurguladı.

“İyi bir düzenleme riski azaltır, yatırımı çeker ve yeni teknolojilere alan açar. Kötü düzenleme ise bunun tam tersine yol açar. Bu nedenle ERRA’nın misyonu hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.