Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çökme sabah saatlerinde meydana geldi

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayın 29 Ekim 2025 sabahı saat 07.30 sıralarında yaşandığını bildirdi. Yerlikaya, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtti.

Enkaz altında 5 kişinin olduğu değerlendiriliyor

Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 5 vatandaşın enkaz altında olabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildiğini ifade eden Yerlikaya, “AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler bölgeye derhal yönlendirildi.” dedi.

Kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda sürdüğünü belirtti. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı’nın da olay yerine hareket ettiğini duyurdu.

147 personel görev yapıyor

Çökme sonrası başlatılan çalışmalarda, 80’i AFAD personeli olmak üzere toplam 147 arama kurtarma görevlisinin görev aldığı bildirildi.

Çalışmalarda ayrıca 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 aracın kullanıldığı açıklandı.

Yerlikaya, “Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.