Son Mühür - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı para politikası toplantısında politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 38 seviyesine düşürdü. Para Politikası Kurulu ayrıca gecelik borç verme faizini yüzde 41, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 36,5 olarak belirledi.

Euro tarihi zirveyi gördü

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından döviz piyasasında hareketlilik yaşandı. Euro, Türk Lirası karşısında ilk kez 50 lirayı aşarak tarihi bir rekora imza attı. Kur, şu anda yüzde 0,41 artışla 50,05 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ve Euro’nun yıllık seyri

2025 yılı başından bu yana Euro, TL karşısında yüzde 36,5 değer kazandı. Dolar ise 42,61 TL seviyesinde dalgalanmasını sürdürüyor. Piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indiriminin etkileri ve döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.