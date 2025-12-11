Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla Riyad’da düzenlenen Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı’na katıldı.

Riyad’da askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 10 Aralık 2025’te Riyad’a ulaştıktan sonra Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından resmi askeri törenle karşılandı.

Karşılama töreni, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği vurgusunun sembolik göstergesi olarak değerlendirildi.

İkili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı

Resmi törenin ardından iki ülkenin üst düzey askerî heyetleri bir araya geldi. Görüşmelerde savunma sanayi iş birliği, ortak tatbikatlar, bölgesel güvenlik konuları ve askeri eğitim alanlarında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

Tarafların, stratejik iş birliğini derinleştirme yönünde mutabık kaldığı aktarıldı.

Toplantı sonuç raporu imzalandı

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı’nın sonuç raporu imzalandı.

Raporun, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonu artırmayı ve gelecekte yapılacak ortak faaliyetlere yön vermeyi amaçladığı belirtildi.

Savunma iş birliğinde yeni dönem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda artan ilişkiler, savunma alanındaki iş birliklerine de yansıyor. Riyad’daki toplantı, iki ülkenin güvenlik ve askeri koordinasyon düzeyini daha da geliştirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.