Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho’nun alacağı tazminat belli oldu. Portekizli çalıştırıcı, kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından Mourinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Tazminat Miktarı

Yaklaşık 1,5 yıldır Fenerbahçe’nin başında bulunan Mourinho’nun ayrılık tazminatı 15 milyon euro olarak açıklandı.

Kariyer Boyunca Aldığı Tazminatlar

Portekizli teknik adam, daha önce görev yaptığı takımlardan da ayrılık tazminatı almıştı. Kariyerinde toplamda 115 milyon euro kazandı:

2007 Chelsea: 21M€

2013 Real Madrid: 20M€

2015 Chelsea: 14,5M€

2018 Manchester United: 20M€

2021 Tottenham: 21M€

2024 Roma: 3,5M€

2025 Fenerbahçe: 15M€