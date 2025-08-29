Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası borsada kulüp hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Mourinho-37

Hisselerde yükseliş

Mourinho’nun ayrılık açıklamasının ardından Fenerbahçe hisseleri borsada yaklaşık yüzde 5 prim yaparak 13,18 liradan işlem gördü.

Yıllık 10,5 milyon Euro kazandı

Haziran 2024’te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mourinho’nun, sezon başına 10,5 milyon Euro kazandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bildirildi.

Kaynak: İHA