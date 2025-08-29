Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası borsada kulüp hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Hisselerde yükseliş

Mourinho’nun ayrılık açıklamasının ardından Fenerbahçe hisseleri borsada yaklaşık yüzde 5 prim yaparak 13,18 liradan işlem gördü.

Yıllık 10,5 milyon Euro kazandı

Haziran 2024’te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mourinho’nun, sezon başına 10,5 milyon Euro kazandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bildirildi.