ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda lav akışı yeniden kaydedildi. USGS, 25 Kasım’a kadar güçlü bir püskürme olasılığının çok yüksek olduğunu açıkladı.

Lav hareketliliği yeniden gözlendi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea’da lav akışının tekrar başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü, özellikle bugün ile 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir püskürme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Dünyanın en aktif volkanları arasında

Hawaii’nin Büyük Ada’sında, Volcanoes National Park sınırları içinde bulunan Kilauea’nın uzun süredir aralıklı faaliyet gösterdiği biliniyor. Yaklaşan bu yeni patlamanın, geçen aralık ayından bu yana kaydedilecek 37’nci patlama olacağı ifade edildi.