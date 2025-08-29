Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile NFL yıldızı nişanlısı Travis Kelce’nin, Ohio’da satışa çıkarılan 18 milyon dolarlık bir malikaneye ilgi gösterdiği iddia edildi.

Yaz aylarında Cleveland Heights yakınlarındaki Chagrin Falls bölgesinde görüntülenen çiftin, bölgedeki lüks konutları incelediği öne sürülüyor.

61 dönümlük arazi üzerinde dev malikane

2018 yılında inşa edilen malikane, 61 dönümlük geniş bir arazinin üzerine kurulu. Bugüne dek neredeyse hiç kullanılmayan yapı, ihtişamlı mimarisi ve sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor. 6 yatak odası ve 13 banyosu bulunan evde ayrıca:

Şarap mahzeni , bilardo salonu , özel sinema odası , golf simülatörü , sauna ve spor salonu yer alıyor. Evin en dikkat çekici noktası ise, Taylor Swift’in müzik çalışmalarını sürdürebileceği özel tasarlanmış stüdyo.

Doğa içinde, basından uzak

Yoğun ormanlık alanda yer alan malikane, çifte gazetecilerden uzak, huzurlu bir yaşam imkanı sunuyor. Dış alanında ise:

Yüzme havuzu , geniş teras ve açık mutfak bulunuyor. Ayrıca Swift’in çocukluk yıllarından bu yana tutkusu olan atlara yönelik binicilik alanlarının çevrede bulunması, mülkü çift için cazip kılıyor.

Evlilik sonrası taşınma iddiası

Yerel kaynaklara göre, Taylor Swift ve Travis Kelce’nin evlilik sonrası bu malikaneye taşınması bekleniyor. Çiftin Ohio’da yuva kuracağı iddiası, hayranları arasında da büyük heyecan yarattı.