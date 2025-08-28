Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni, Erbil’in Yeniköy’deki evinde düzenlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törene aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Evlilik sözleşmesi detayı

Tören öncesinde çift, evlilik sözleşmesi imzalayarak resmi birlikteliklerini güvence altına aldı. Erbil ve Ceylan’ın bu adımı, sosyal medyada da dikkat çekti.

Aileden ve dostlardan katılım

Nikah töreninde Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil hazır bulundu. Çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler arasında ünlü dostları da vardı.

Serdar Ortaç törene katılamadı

Nikahın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Serdar Ortaç oldu. Şarkıcı, Erbil’in nikah şahidi olacaktı ancak uyuyakaldığı için törene yetişemedi. Duruma esprili bir dille yaklaşan Erbil, “O hep yalnız kalacak” sözleriyle davetlileri güldürdü.

Sosyal medyaya yansıyan espri

Nikah öncesinde Mehmet Ali Erbil’in yaptığı “Kadının fendi Mehmet Ali’yi yendi” açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Esprili tavırlarıyla bilinen ünlü şovmenin bu sözleri, nikahın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.