Tayland siyaseti bir kez daha hızlı bir değişime sahne oldu. Ülkede son iki yıl içinde üçüncü kez başbakan değişikliği yaşanırken, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul, parlamentoda yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Shinawatra görevden alındı

Geçtiğimiz hafta, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra görevden alınmıştı. Bu gelişme üzerine parlamentoda yapılan güven oylamasında 247’den fazla milletvekilinin desteğini alan Charnvirakul, başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bangkok’ta tarihi oylama

Başkent Bangkok’ta düzenlenen oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Charnvirakul’a destek verdi. Oylamanın ardından yapılan açıklamada, Bhumjaithai Partisi liderinin ülkenin 32’nci başbakanı olduğu ilan edildi.

Siyasi istikrarsızlık dikkat çekiyor

Son iki yılda üç kez başbakan değişikliğine gidilmesi, Tayland’da siyasi istikrar tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, Charnvirakul’un başbakanlık sürecinde hem iç politikadaki gerginlikleri hem de bölgesel diplomasi dengelerini yönetmek zorunda kalacağı görüşünde.