Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağına ilişkin sigorta ödemeleri ile Rusya’dan talep edilen tazminatın ayrı konular olduğunu vurguladı.

''Sigorta ödemesi ile tazminat ayrı”

Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sigorta ödemelerinin başladığı yönündeki açıklamasının kamuoyunu yanılttığını belirtti. “AZAL’a ve yolculara Rus sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeler, uçağın vurulması nedeniyle Rusya’dan talep edilen tazminatla ilişkilendirilemez” dedi.

Rusya’da uluslararası sigorta şirketi yok

Uçak sigortalarının uluslararası şirketler aracılığıyla yapıldığını hatırlatan Hacızade, Rusya’da faaliyet gösteren uluslararası sigorta şirketi bulunmadığı için AZAL uçağının Rusya merkezli bir şirket üzerinden sigortalandığını söyledi.

“Tutuklu rus vatandaşları pazarlık konusu olamaz”

Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, 13 Rus vatandaşının Azerbaycan’da tutuklanmasını ikili ilişkilerin bozulma nedeni olarak göstermesini eleştirdi. Bu kişilerin serbest bırakılmasının ilişkilerin iyileşmesi için şart gibi sunulmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.