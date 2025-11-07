Son Mühür - Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler ve Vietnam’da en az 193 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, can kaybı sayısının artmasından endişe ederken binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Filipinler’de ölü sayısının 188’e ulaştığı, 135 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Ülkede “felaket durumu” ilan edilirken, Pasifik Okyanusu üzerinde yeni bir tayfunun oluştuğu uyarısı da yapıldı. Kalmaegi, özellikle ülkenin orta kesimindeki Cebu Adası’nda bir ayda düşmesi beklenen yağışı sadece 24 saatte bırakarak sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Vietnam ordusu harekete geçti

Vietnam’da tayfun nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saatte 149 kilometreye ulaşan rüzgarlar binlerce evin çatısını uçurdu, birçok yol trafiğe kapandı. Hükümet, 260 binden fazla askeri ve 6 bini aşkın aracı kurtarma operasyonlarına sevk etti. Başbakan Pham Minh Chinh, “Hiç kimse aç ya da soğukta kalmamalı, izole bölgelere en kısa sürede ulaşmalıyız” diyerek acil müdahale çağrısında bulundu. Kamboçya'ya ilerliyor Tayfunun, Vietnam’ın Gia Lai ve Dak Lak bölgelerinde ağır yıkıma yol açtıktan sonra batıya yönelerek Kamboçya ve Laos’a ilerlediği belirtildi. Uzmanlar, alçak kesimlerde sel ve heyelan tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekti. Kalmaegi’nin etkili olduğu bölgelerde temizlik ve yardım çalışmaları devam ederken, bölge ülkeleri olası yeni tayfunlara karşı teyakkuz durumuna geçti.