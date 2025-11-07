Son Mühür- Suriye'de Ahmet Şara yönetimi için yeni bir dönem başlıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenen Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD'nin Perşembe günü hazırladığı taslak karar tasarısı, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları da kaldırıyor. Tasarıya 14 oy lehte oy verilirken, Çin çekimser kaldı.

Washington, uzun üredir 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ne Suriye yaptırımlarını hafifletmesi çağrısında bulunuyordu.

Başkan Trump, Mayıs ayında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracağını söyleyerek ABD'nin önemli bir politika değişikliğine gittiğini duyurmuştu.



Trump, Şara hakkında Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Zorlu bir mahalle ve o da sert bir adam, ama onunla çok iyi anlaştım. Suriye konusunda da büyük ilerleme kaydedildi." ifadelerine yer vermişti.

2014'de bu yana yaptırım listesindeydi...



Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın ardından Rusya ve İran'ın destekleriyle ayakta duran Beşar Esad, Aralık ayında İslamcı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki isyancı güçlerin düzenlediği ani bir saldırıyla devrildi.

Daha önce Nusra Cephesi adıyla bilinen HTŞ, 2016'da El Kaide ile bağlarını koparana kadar El Kaide'nin Suriye'deki resmi kanadıydı.

Grup, Mayıs 2014'ten bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin El Kaide ve IŞİD'e uyguladığı yaptırımlar listesinde yer alıyordu.

Beyaz Saray, Trump ve Ahmet Şara'nın 10 Kasım'da Washington'da görüşeceğini duyurmuştu.