Son Mühür- Türkiye’nin tanınan isimlerinden peş peşe gelen taciz ve istismar açıklamaları gündemi sarsmaya devam ediyor.

Bu dalgaya son olarak ünlü şarkıcı Simge Sağın da dahil oldu. Sağın, yaşadığı travmatik geçmişi sosyal medyada açıkça dile getirdi.

"Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum"

Simge Sağın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum… Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti!

İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek." Şarkıcı, sessizliğin istismarı büyüttüğünü vurgularken, susmanın artık bir seçenek olmadığını belirtti.

"Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın"

Kadınlara cesur bir çağrıda bulunan Simge, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim!

Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!" Sağın, açıklamasıyla istismara uğramış kadınlara destek vererek, toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

İsim vermedi

Sanatçının paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Sağın kendisine istismarda bulunan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir isim veya detay paylaşmadı.

"Vakit konuşma vaktidir"

Simge Sağın, açıklamasını şu çağrıyla noktaladı: "Tacize maruz kalmış tüm kadınlara sesleniyorum: Vakit konuşma vaktidir."