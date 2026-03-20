Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. İlçe merkezinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülürken, rakımı yüksek bölgelerde kısa sürede kar örtüsü oluştu.

Yüksek mahalleler ve köylerde kar etkisini artırdı

Günün ilerleyen saatlerinde kuvvetini artıran yağış, Tavşanlı’ya bağlı yüksek noktalar ile kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Özellikle Üyücek köyü ve çevresinde kar kalınlığı kısa sürede birkaç santimetreye ulaştı. Bahar öncesi tomurcuklanma dönemine giren meyve ağaçları ile ekili tarım alanları da karla kaplandı.

Çiftçi için kuraklık endişesine karşı umut oldu

Kış mevsiminin beklenen yağışları getirmemesi nedeniyle kuraklık kaygısı yaşayan üreticiler, mart ayının son günlerinde gelen karı olumlu karşıladı. Bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprağın nem dengesine katkı sunduğunu, ekili alanlar için doğal bir destek niteliği taşıdığını ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Tarım arazileri için kritik yağış

Uzmanların da sıkça dikkat çektiği üzere, özellikle geç gelen kar yağışları toprağa yavaş nüfuz etmesi nedeniyle tarımsal üretim açısından değerli görülüyor. Tavşanlı’da etkili olan yağışın, hem hububat ekili alanlara hem de meyve üretimi yapılan bölgelerde toprağın su ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.