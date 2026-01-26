Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesine bağlı Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları’na gitti. Bölgede çektiği fotoğrafları sanal medya hesabından paylaştıktan sonra arkadaşlarının yanından ayrıldı. Eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Arama çalışmaları dere yatağında sonuç verdi

İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri, sanal medyada paylaşılan son görüntülerden hareketle bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan taramada Tuba Dinç, dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuba Dinç’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Dinç’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.