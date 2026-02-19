Kameralara Yansıyan Saldırı. Çay Evinde Müşteri Ağır Yaralandı

Olay, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, iş yerinde müşteri olarak bulunan Y.K.’ya bıçakla saldırdı.

Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı

Omuz ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Y.K., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin çay evine girerek Y.K.’yı bıçakladığı anlar net şekilde yer aldı.

Şüpheli gözaltında

Kaçan şüpheli, olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.