Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aile içerisinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan fikir ayrılığı, taraflar arasında sözlü tartışmaya neden oldu.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından kayınpeder A.E.’nin aracından aldığı tüfekle sokağa çıktığı ve damadı S.D.’ye ateş ettiği öne sürüldü.

Damat bacağından yaralandı

Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar S.D.’nin bacağına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.D., yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli kayınpeder gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli A.E.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilen A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.