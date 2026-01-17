Sanayi yatırımlarının hız kazandığı Kütahya’da altı organize sanayi bölgesi faaliyet gösterdi. Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlandığı, bazı fabrikaların üretime geçtiği, ancak iş gücü yetersizliği nedeniyle tesislerin tam kapasiteye ulaşamadığı belirtildi.

Vali Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde hedeflenen istihdamın 15–20 bin kişi aralığında bulunduğunu, 2026 ve 2027 yıllarında tam kapasite üretim planlandığını ifade etti.

“İşçi bulunamayınca yurt dışına yönelindi”

Vali Işın, sanayi bölgelerinde işçi bulunamaması nedeniyle bazı firmaların yurt dışından personel temin ettiğini açıkladı. “Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan fabrikalar işçi bulmakta zorlandı. Firmalardan biri Hindistan’dan 210 işçi getirdi. Başka işletmeler Hindistan ve Venezuela’dan personel temin etti. Merkezde yaklaşık 4 bin kişilik eksik kapasite söz konusudur. Bu tablo devam ederse Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde iş gücünün önemli kısmı yabancı ülkelerden karşılanacak” dedi.

“Köy köy dolaşıp işçi aradılar”

İŞKUR verilerine göre kentte yaklaşık 3 bin kişinin iş aradığı, ancak işe başlayanların kısa sürede ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Vali Işın, bazı firmaların minibüslerle köy köy dolaşıp anons yaparak işçi aradığını, buna rağmen yeterli dönüş alınamadığını söyledi. Ziyaret ettiği 600 kişilik kapasiteli bir tekstil fabrikasında üretimin üçte bir seviyesinde kaldığını, benzer durumun Simav’da faaliyete geçecek organize tarım bölgesinde de yaşanabileceğini ifade etti. Simav’daki seralarda yaklaşık 2 bin kişiye ihtiyaç duyulacağı açıklandı.

Konut hamlesi devreye alındı

Vali Işın, iş gücü temin edilmesi halinde ortaya çıkacak konut ihtiyacına yönelik hazırlık yapıldığını belirtti. Zafer Organize Sanayi Bölgesi yanında 1 milyon metrekarelik alanın konut için ayrıldığı, TOKİ’nin bu yıl içerisinde inşa sürecine başlamasının planlandığı bildirildi. Ayrıca sanayi bölgelerine, kendi tüzel kişilikleri üzerinden konut yapma yetkisi tanındığı, böylece çalışanların düşük kira bedelleriyle barınmasının hedeflendiği aktarıldı.

“3 bin 500 kişilik açık kalıcı hale geldi”

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, personel açığının kalıcı nitelik kazandığını söyledi. Eskioğlu, “Organize sanayi bölgemizde yaklaşık 3 bin 500 kişilik personel açığı bulunuyor. Bu rakam düşmedi. Yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki altı ayda ilave 1.500 kişilik ihtiyaç ortaya çıkacak. En büyük ihtiyaç mavi yakada. Vasıflı mavi yaka arıyoruz ve bu personel asgari ücret seviyesinin çok üzerinde koşullarla çalışacak” ifadelerini kullandı.