TAV Havalimanları, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Kuruluşunun 25. yılını geride bırakan şirket, Antalya ve Ankara’daki yatırımlarını tamamlarken Almatı’da yeni yatırım programına başladı, Gürcistan’da ise işletme süresini uzattı.

15 havalimanından oluşan portföyde toplam yolcu sayısı yüzde 6 artışla 113 milyona çıktı. Bu yolcuların 75 milyonu dış hatlar, 38 milyonu ise iç hatlardan oluştu. Türkiye dışındaki havalimanlarında yolcu trafiği yüzde 9 büyüme gösterdi.

Finansal göstergeler güçlendi

2025 yılında ciro yüzde 10 artışla 1 milyar 823 milyon avroya ulaştı. FAVÖK, yolcu büyümesinin üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 14 artışla 560 milyon avro oldu. Serbest nakit akışı yüzde 44 büyüme ile 223 milyon avro olarak gerçekleşti.

Yoğun yatırım dönemine rağmen net borç yüzde 6 düşüşle 1,6 milyar avroya geriledi. Bir kerelik nakit dışı etkiler nedeniyle net kâr 51 milyon avro olarak kaydedildi.

Temettü kararı Genel Kurul’a sunulacak

Yönetim Kurulu, 2025 net kârından UFRS net kârının yüzde 50’sine karşılık gelen 1,3 milyar TL tutarında kâr payı dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunma kararı aldı. Şirket yönetimi, bu kararın güçlü nakit üretme kapasitesini ve bilanço yapısını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yeni yatırımlar ve uzun vadeli imtiyazlar

2026 Ocak ayında imzalanan anlaşmayla Tiflis Havalimanı’ndaki işletme süresi 2031 yılının sonuna kadar uzatıldı. Yapılacak yatırımlarla havalimanının kapasitesinin 10 milyon yolcunun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Son dört yılda yolcu trafiği ikiye katlanan Almatı Havalimanı için 315 milyon avroluk ikinci faz yatırımlarına başlandı. Medine Havalimanı’nda yeni dış hatlar terminali inşaatı sürüyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yatırımlar tamamlanarak 2050’ye kadar sürecek yeni imtiyaz dönemi başladı.

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji adımları

Bodrum ve İzmir’de başlatılan yenilenebilir enerji yatırımları tamamlandı. Bu iki havalimanının elektrik ihtiyacının yüzde 30’u güneş enerjisinden karşılanıyor. Tüm havalimanları Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına dahil edilirken, 2030 karbon-nötr hedefi doğrultusunda önemli bir aşama geride bırakıldı. Antalya Havalimanı’nda hizmete giren yeni terminal binasıyla kapasite ve yolcu deneyimi artırıldı.

2026 beklentileri

TAV Havalimanları, 2026 yılında 116–123 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. FAVÖK beklentisi 590–650 milyon avro aralığında açıklanırken, toplam yatırım harcamalarının 330 milyon avronun altında kalması öngörülüyor.

Şirket, ortalama işletme süresini 10 yıldan 32 yıla çıkararak uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik açısından güçlü bir zemin oluşturduğunu bildirdi.