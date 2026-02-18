Son Mühür - Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş bir etki yaratırken, gelişme spor ve magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medyada dolaşıma giren bilgilere göre 28 bin aboneye sahip olduğu öne sürülen Karaarslan’ın, yalnızca Instagram’daki abonelik sistemi üzerinden aylık yaklaşık 2,2 milyon TL kazandığı iddia ediliyor. Rakamın doğruluğuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, paylaşımlar kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Özellikle abonelik modelinin Türkiye’de ulaşabileceği gelir potansiyeli yeniden gündeme taşındı.

Ömür boyu men edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daha önce ömür boyu men cezası verdiği Karaarslan, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hakemlik kariyerini sonlandırmak durumunda kalmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Karaarslan, yaşanan sürecin ardından sosyal medya platformlarında daha aktif bir profil çizerken kısa sürede yüksek bir takipçi kitlesine ulaştı. Elif Karaarslan'ın kariyeri 9 Temmuz 2000’de İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Elif Karaarslan, bir dönem alt liglerde hakemlik görevinde bulunmuştu. Hakemlik kariyerinin bitmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Karaarslan, son günlerde ortaya atılan milyonluk gelir iddiasıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.