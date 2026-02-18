Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sakat oyuncuların durumuna odaklandı.

Hücum hattında eksik alarmı

Süper Lig’de sezonun en önemli virajlarından biri olarak değerlendirilen mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Geçen hafta iç sahada golsüz eşitlikle sonuçlanan Kayserispor karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Brezilyalı forvetler Juan ve Jeferson ile orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nun yokluğu, İzmir temsilcisini hücum organizasyonlarında zorladı.

Tedavi süreçleri devam eden üç futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmazken, teknik heyetin sağlık ekibinden gelecek raporu beklediği öğrenildi.

Juan’ın durumu daha iyi

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Efkan Bekiroğlu ve Jeferson’a kıyasla Juan’ın sakatlığının daha hafif olduğu belirtildi. Brezilyalı golcünün antrenmanlarda kendisini test ederek maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğinin değerlendirileceği ifade edildi.

Arda Okan ve Antunes hazır

Öte yandan sağ bek Arda Okan ile İsviçreli orta saha oyuncusu Alexis Antunes’in sakatlıklarını tamamen atlattığı ve teknik ekibin bu gelişmeyle rahatladığı aktarıldı. Kayserispor karşılaşmasının son bölümünde süre alan iki futbolcunun Beşiktaş deplasmanında tam hazır olması bekleniyor.

Teknik heyetin planlamasına göre Arda Okan’ın yeniden ilk 11’de görev alması, Alexis Antunes’in ise karşılaşmada hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.