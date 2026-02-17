Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel gıda tağşiş listesi, İzmir'deki bazı işletmelerde yaşanan usulsüzlükleri bir kez daha gösterdi. 17 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan verilere göre, özellikle et ürünlerinde yapılan içerik sahteciliği dikkat çekerken, tüketicilerin sağlığını ve güvenini suistimal eden iki işletme ifşa edildi. İzmir’in Karaburun ve Aliağa ilçelerinde faaliyet gösteren bu işletmelerde, kırmızı et olarak sunulan ürünlerin içerisinde kanatlı eti tespit edildi.

Karaburun’da pide harcında kanatlı eti skandalı

Bakanlık tarafından paylaşılan denetim sonuçlarına göre, İzmir’in turistik ilçesi Karaburun’da hizmet veren "Hakan Pide - Hakan Kip" isimli işletmede ciddi bir tağşiş vakasına rastlandı. İşletmede satışa sunulan "pişmemiş pide harcı" üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, harcın içerisinde bulunmaması gereken kanatlı eti tespit edildi. 08 Aralık 2025 son tüketim tarihli (STT) numuneler üzerinden yapılan bu tespit, et ve et ürünleri kategorisinde yapılan denetimlerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Aliağa’daki lahmacun harcında içerik sahteciliği

Tağşiş listesinde yer alan bir diğer önemli vaka ise Aliağa ilçesinde gerçekleşti. "Avşar Tarımcılık Besicilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Hanedan Pide" unvanlı işletmenin, "çiğ lahmacun harcı (kırmızı et)" olarak beyan ettiği ürünlerde kanatlı eti kullandığı belirlendi. Kırmızı et etiketiyle tüketiciye sunulan bu harcın içeriğinde kanatlı etine rastlanması, gıda güvenliği standartlarının ihlal edildiğini açıkça ortaya koydu. Bakanlık, halk sağlığını koruma amacıyla bu tür hileli uygulamalara imza atan firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Tüketici sağlığına karşı yapılan hileler mercek altında

İzmir genelinde gerçekleştirilen bu denetimler, gıda sektöründeki tağşiş ve taklit faaliyetlerinin engellenmesi noktasında büyük önem taşıyor. Et ve et ürünleri başlığı altında değerlendirilen bu usulsüzlükler, sadece ekonomik bir sahtecilik değil, aynı zamanda tüketicinin doğru bilgiye erişim hakkının da ihlali olarak görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, benzer vakaların önüne geçmek ve gıda güvenliğini en üst seviyede tutmak adına denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşları da şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmaya teşvik ediyor.