Son Mühür / Erkan Doğan - Doğa harikası Menemen’in Doğaköy mahallesindeki TOKİ krizi sürüyor. Hayvancılığın ve tarihin yok olacağı gerekçesiyle TOKİ konutlarını istemeyen köy halkının isyanı sürerken, Menemen Çevre Platformu üyeleri ve Doğaköy Mahalle Muhtarı Nevin Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu toplantısına katıldı.

TOKİ, Menemen Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ‘mesaj’ var!

Memenen’in Doğaköy mahallesinde yaşanan TOKİ krizini görüşmek amacıyla ‘özel gündemle’ toplandı. Toplantıya Başkanı Vet. Selçuk Karakülçe, Başkan Vekili Erdal Karagöz, komisyon üyeleri, Menemen Çevre Platformu üyeleri, Doğaköy Mahalle Muhtarı Nevin Sevinç katıldı. Toplantı sonrasında Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Vet. Selçuk Karakülçe, “Yaptığımız incelemelerde o bölgede hayvancılığın verimli bir şekilde yapılabileceğini ve hayvancılık açısından gelişme çok uygun bir bölge olduğunu tespit ettik. Toplantımızda TOKİ’nin burada yapacağı konutların, hayvancılığa, tarihe ve bölge halkına verebileceği zararlar gündeme geldi. Toplantıya gelen misafirlerimizin TOKİ, Menemen Belediyesi’ne, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine mesajları oldu. Mesajlarında ‘Biz TOKİ’ye karşı değiliz, bu köyün TOKİ için uygun olmadığını düşünüyoruz. Mera hayvancılığımız elden gidecek. TOKİ yapılarının başka bir bölgeye yapılabilir’ şeklinde görüş bildirdiler. Bizler de komisyon olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizi, bu talepleri yetkililere ilteceğimizi söyledik” diye konuştu.

Menemen Belediyesi Çevre Platformu ve Doğaköy sakinleri ile görüştü mü?

Öte yandan Menemen Belediyesi yetkililerinin konu hakkında ne düşündüğü, Menemen’in Doğaköy mahallesi sakinleri veya Menemen Çevre Platformu ile görüşme yapıp yapmadığı merak konusu.