Son Mühür- Görkem Duman yönetimindeki Buca Belediyesi'nde bu kez Kent Lokantası çalışanlarının maaş krizi yaşanıyor.

Buca'da her gün 1.500 kişiye yemek çıkartan Kent Lokantaları'nda sadece aşçıların maaşının ödendiğine işaret eden AK Parti Buca Meclis Üyesi Veli Balyemez,

''100'den fazla Kent Lokantası çalışanı üç aydır maaş alamıyor. Bu arkadaşlar sendikalı değil. Sadece aşçıların paraları ödenirken bu arkadaşlara ne maaş veriliyor, ne de promosyon parası veriliyor. Sendikalı işçiler 52 bin lira promosyon paralarını alırken bu işçiler için hiçbir adım atılmadı'' vurgusunda bulundu.

Ne mesailer, ne promosyon...



Promosyon parasıyla birlikte kişi başına 200-220 bin lira alacağı olduğunu belirten Veli Balyemez,

''Geçtiğimiz yıl Ramazan çadırlarında bu arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalıştı. O günlerden kalan mesai ücretleri bile yatırılmadı. Her gün bu emekçi arkadaşlarımızdan gelen ''Sesimizi duyurun'' mesajlarını görüyorum'' hatırlatmasında bulundu.



Memurların SDS'si 7 aydır yatmıyor...



Buca Belediyesi'nde görev yapan 300 civarındaki memurun yasal hakkı olan Sosyal Denge Tazminatı'nın 7 aydır yatmadığını belirten Balyemez,

''Aylık 36 bin liralık SDS yatırılmıyor. Toplamda 75 milyon 600 bin liralık bir miktar bu. Her memurun sadece SDS'den 252 bin lira alacağı var'' dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a seslenen Balyemez,

''Sayın Duman, sen Buca halkının başına bela mısın? Bu halk seni bu kente zulüm edesin diye mi seçti? Memurlar da çalışanlar da ızdırap içerisinde. Bu emekçi arkadaşların maaşlarını öde. Bu sıkıntıları gider'' çağrısında bulundu.