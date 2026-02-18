Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü terörle mücadele çalışmaları kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dev bir operasyonun düğmesine basıldı. Örgütün dijital dünyadaki faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik güçleri, sosyal medya platformları aracılığıyla terör propagandası yürüten şahısları tek tek tespit ederek eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Dijital takip sonuç verdi: 9 şüpheli mercek altında

Emniyet birimlerinin siber devriye faaliyetleri ve istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü DEAŞ’ın ideolojisini yaymaya çalışan ve bu doğrultuda paylaşımlar yapan 9 kişilik bir grup belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonun temel amacının, örgütün dijital alandaki etkisini kırmak ve toplumsal huzuru tehdit eden propaganda faaliyetlerine son vermek olduğu vurgulandı.

Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda gözaltı

Şehrin farklı noktalarında önceden tespit edilen ikametlere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 8’i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Firari şüpheli için takibat devam ediyor

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan ve kimliği belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin saha çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Adli makamlar, firari şahsın yakalanması adına gerekli tüm koordinasyonun sağlandığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiğini aktardı. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu gelişme, İzmir’de terörün her türlüsüne, özellikle de dijital mecralardaki yapılanmalarına karşı verilen tavizsiz mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.