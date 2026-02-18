İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyreden 35 M 8539 plakalı dolmuşun sürücüsü U.S. (38)’nin trafik akışını ihlal ederek kaldırımı kullandığı belirlendi.

8 ayrı kural ihlali: 13 bin 141 lira ceza

Yapılan inceleme sonucunda sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Bu kapsamda sürücüye 8 ayrı ihlal maddesinden toplam 13 bin 141 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ceza puanı doldu, ehliyete el konuldu

Trafik ekiplerinin yaptığı değerlendirmede sürücünün ceza puanının dolduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.