Son Mühür- Karabağlar Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı Dış Paydaşlar Toplantısı’nı gerçekleştirerek ilçede hak temelli, eşitlikçi ve erişilebilir hizmet anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Belediyenin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, sivil toplum temsilcileri ve ilgili paydaşlarla birlikte yol haritası ele alındı.

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, herkes için adil ve erişilebilir bir yaşamın sağlanmasının belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yalnızca bir belge olmadığını belirten Kınay, “Bu plan somut adımlar içeren bir yol haritasıdır. Karabağlar’da fiziki dönüşüm kadar toplumsal ve hizmet odaklı dönüşümü de hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantı, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Karabağlar Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, belediyedeki tartışmalı aile olarak gündeme gelen “Uğantaşlar” üzerinden göndermede bulundu. Eroğlu, “Uğantaşlar Karabağlar’dan büyüktür” imasında bulunarak yönetime tepki gösterdi.