Türkiye'de ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği hilal konusu, bu yıl da Türkiye ile bazı Arap ülkeleri arasındaki bir günlük farkla gündeme oturdu.

Türkiye'de ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi, hicri takvim hesaplamalarında "içtima" ve "rüyet" kriterlerini esas alıyor. İçtima, Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını; rüyet ise Ay'ın bu konumdan en az 8 derece açılarak hilal şeklinde görünür hale gelmesini ifade ediyor. Astronomik hesaplamalara göre ramazan hilalinin 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece görülmesi bekleniyor.

Diyanet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 62 noktada hilal gözlem çalışması yürütüyor. Ayrıca 200'den fazla ülkedeki yaklaşık 19 bin noktanın imsakiye bilgileri yayımlandı.

Hilali görmeden oruç tutulabilir mi?

Her ramazan döneminde gündeme gelen önemli sorulardan biri de hilalin çıplak gözle görülmesinin oruç için şart olup olmadığı. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda net bir açıklama yapıyor: Hilalin gözlemlenmesindeki asıl amaç, ramazan ayının başlayıp başlamadığını tespit etmek. Günümüz teknolojisi sayesinde ayın hareketleri en ince ayrıntısına kadar hesaplanabildiğinden, kameri ayların başlangıcını astronomik hesaplarla belirlemek meşru kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın belirli bir hesaba göre hareket ettiği açıkça ifade ediliyor. Bu nedenle Diyanet, çıplak gözle hilalin görülmesini tek ve zorunlu yöntem olarak değerlendirmiyor. Bilimsel veriler ve astronomik hesaplamalar da geçerli bir tespit yöntemi olarak kabul ediliyor.

2026 ramazan takvimi nasıl şekillendi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 ramazan ayına ilişkin önemli tarihler şöyle:

İlk teravih namazı: 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı

18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı İlk oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan süresi: Yaklaşık 13-14 saat oruç tutulacak

Hilal, astronomik verilere göre ilk olarak Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülecek. Ardından Avustralya, Asya'nın büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası ve Türkiye'nin doğusunda da gözlemlenebilecek.