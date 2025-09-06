Muğla’da tatil yapan Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu.
Denizli’den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen 34 yaşındaki Saliha Kılıç'tan iki gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi.
Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.
