Olay, Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi sınırlarında bulunan Çiftlik Koyu’nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumluk alanda biri yetişkin diğeri yavru iki caretta caretta deniz kaplumbağasını hareketsiz halde kıyıya vurmuş şekilde buldu.

Cep telefonu görüntüleri kaydedildi

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, her iki deniz kaplumbağasının da cansız olduğu görüldü. Mahalle sakinleri tarafından yapılan ilk gözlemlerde kaplumbağaların vücutlarının görünen bölgelerinde herhangi bir yara, darp ya da kesici izine rastlanmadığı ifade edildi.

Yetkililere ulaşılmaya çalışıldı

Durumun ardından vatandaşların, deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavisi konusunda faaliyet yürüten yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığı ancak kendilerine ulaşılamadığı öğrenildi.

Bölge koruma altına alındı

Mahalle sakinleri, olası müdahalelere karşı kaplumbağaların bulunduğu alanı koruma altına aldı. Sabah saatlerinde yetkililere yeniden bilgi verileceği belirtilirken, kaplumbağaların ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.