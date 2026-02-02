Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında deniz üzerinde tespit edilen hareket halindeki lastik bottaki 3’ü çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Lastik bot Mobil Kıyı Gözetleme Aracıyla tespit edildi

Milas bölgesinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Kıyı Gözetleme Aracıyla yaptıkları kontroller sırasında deniz üzerinde şüpheli bir lastik bot belirledi. Bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Hareket halindeki bot durduruldu

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, kısa sürede lastik bota ulaştı. Denizde ilerlemeye devam eden bot, ekipler tarafından durdurularak kontrol altına alındı.

3’ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan kontrollerde lastik bot içerisinde 34 yetişkin ve beraberlerinde bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşlemler Sahil Güvenlik’te tamamlandı

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Sahil Güvenlik birimlerine götürüldü. Olayla ilgili idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

