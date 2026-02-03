Olay, saat 07.00 sıralarında Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum’da bir markette çalışan ve üç çocuk annesi olan 39 yaşındaki Özlem Arslan, evden çıkıp işe gitmek isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi alan Arslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli eş olarak tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İncelemede, cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin, Özlem Arslan’ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi.

Bodrum’da yakalandı

Şüpheli Nihat Arslan, Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde yakalandı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Arslan’ın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerası dehşeti kaydetti

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Nihat Arslan’ın apartmandan çıkan Özlem Arslan’ın yanına geldiği, kolundan tutarak bıçakladığı görüldü. Çok sayıda bıçak darbesi alan Özlem Arslan’ın kurtulmaya çalıştığı ve defalarca “Bırak beni” diyerek yardım istediği görüntülere yansıdı.