Olay, Akyaka’nın Karanfil Sokak’ında bulunan bir apartta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kılıç’tan uzun süre haber alınamaması ve kaldığı odadan kötü kokular gelmesi üzerine apart çalışanları endişelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Kokular üzerine ihbar edildi

Apart çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler, kapıyı açtıklarında genç kadını hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Kılıç’ın vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Saliha Kılıç’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak detaylı incelemelerin ardından ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi.

Genç astrologdu

Astroloji alanında çalışmalar yaptığı öğrenilen Saliha Kılıç’ın ölümü, yakın çevresini ve sevenlerini yasa boğdu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.