Bodrum’da etkisini gösteren kuvvetli fırtına, deniz ulaşımını ve kıyıdaki tekneleri olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı tekneler karaya otururken, planlanan feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji’den Bodrum–Kaş hattı için uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum–Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Bodrum genelinde kuvvetli rüzgâr etkili olmaya başladı.

Rüzgâr hızı 80 kilometreye ulaştı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, fırtınanın saatteki hızının 80 kilometreye kadar çıktığı belirtildi. Kuvvetli rüzgâr, özellikle kıyı şeridinde bağlı bulunan tekneler için risk oluşturdu.

Bodrum–İstanköy feribot seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum ile İstanköy arasında yapılması planlanan feribot seferi güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Deniz ulaşımındaki aksamaların fırtına etkisini yitirdikten sonra normale dönmesi bekleniyor.

Gümbet Sahili’nde tekneler karaya oturdu

Fırtınanın en fazla etkilediği bölgelerden biri Gümbet Sahili oldu. Sahilde;

2 yelkenli tekne

2 motoryat

2 balıkçı teknesi

1 şişme bot

karaya oturdu. Tekne sahipleri durumu fark eder etmez bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı.

20 metrelik motoryat açıkta karaya oturdu

Öte yandan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir motoryat, sahilden yaklaşık 50 metre açıkta karaya oturdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, teknede maddi hasar oluşabileceği belirtildi.

Fırtına yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması, denize açılmamaları yönünde uyarılar yapıldı.