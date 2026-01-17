Son Mühür/ Beste Temel - İTÜ GVO İzmir Anaokulu Rehberlik Birimi, tatilin çocuğun dinlenmesine ve iyi haline katkı sağlamasının temel öncelik olduğuna dikkat çekti. Birim, tatil döneminde aileyle birlikte geçirilen nitelikli zamanın çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Aile katılımlı etkinlik vurgusu

Anaokulu PDR birimi, tatillerin aile içi ilişkileri güçlendiren önemli bir süreç olduğunun altını çizdi. Yaratıcılığı, ifade becerilerini ve bedensel gelişimi destekleyen ortak etkinliklerin çocukların gelişimini olumlu etkilediği belirtilirken, günlük rutinlerin mümkün olduğunca korunmasının ve ekran kullanımına net sınırlar konulmasının okul sonrası uyumu kolaylaştırdığı kaydedildi.

“Ara tatil boşluk değil, nitelikli zaman”

İlkokul PDR birimi uzmanları, ara tatilin yalnızca “boş zaman” olarak değil, sorumluluklar tamamlandıktan sonra kalan nitelikli zaman olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Tatil planlamasının çalışma zamanı, serbest zaman ve günlük rutinler olmak üzere üç ana başlıkta yapılmasının hem öğrenciler hem de aileler için süreci kolaylaştırdığı ifade edildi.

Kısa tekrar, planlı mola, sürdürülebilir denge

Uzmanlar, kısa süreli akademik tekrarlarla desteklenen, planlı molalar içeren bir tatil akışının öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırdığına dikkat çekti. Günlük düzenin tamamen terk edilmemesinin çocuklarda güven duygusunu pekiştirdiği ve zaman yönetimi becerilerini güçlendirdiği belirtildi.

Ortaokul öğrencilerine gelişim odaklı öneriler

Ortaokul PDR birimi, öğrencilerin tatili ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklerle değerlendirmesinin önemine işaret etti.

Uzmanlar tarafından şu başlıklar öne çıkarıldı:

– Her gün düzenli kitap okuma alışkanlığı,

– Spor ve fiziksel hareket,

– Ekran süresinin kontrollü sınırlandırılması,

– Akademik eksiklere yönelik kısa ve hedefli tekrarlar.

8. sınıflara özel denge modeli

LGS grubundaki öğrenciler için ara tatilin sınav baskısı artırılmadan yapılandırılması gerektiği ifade edildi. Yanlış analizine dayalı mini testler, 30–40 dakikayı aşmayan konu tekrar blokları ve planlı zihinsel dinlenme molalarının dengeli biçimde ele alınmasının hem akademik verimliliği hem de duygusal dengeyi desteklediği belirtildi.

Liselerde odak: yenilenme ve hedef netliği

İTÜ GVO İzmir Anadolu Lisesi PDR birimi, yarıyıl tatilinin öğrenciler için doğal bir yenilenme dönemi olduğuna dikkat çekti. Tatil sürecinin eğlence, dinlenme ve sosyal etkinliklerle desteklenmesi gerektiği ifade edilirken, hedef belirleme ve kişisel planlama becerilerinin bu dönemde güçlendirilebileceği vurgulandı.

12. sınıflara yönelik özel öneriler

YKS grubundaki öğrenciler için şu öneriler paylaşıldı:

– 90 dakikayı aşmayan bölünmüş tekrar seansları,

– Uzun denemeler yerine konu güçlendirme çalışmaları,

– Hedef netleştirme ve plan güncellemeleri,

– Dinlenme ve kişisel zaman dengesinin korunması.

“Dengeli tatil, güçlü dönüş”

İTÜ GVO İzmir PDR birimleri, ara tatilin denge, keşif, sorumluluk ve hedef odaklılık çerçevesinde geçirilmesinin okula dönüş sürecini kolaylaştıracağını ve öğrenme motivasyonunu güçlendireceğini ifade etti.