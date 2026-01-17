Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Mavişehir’de planlanan Şemikler Taşıt Üst Geçidi projesinde yapım süreci başladı. Mavişehir ile Anadolu Caddesi arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak projede, Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’nda zemin güçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi’ni demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlayacak üst geçit sayesinde Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Toplam yatırım bedeli 445 milyon lira olarak açıklanan projenin, 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

8 açıklıklı çelik köprü inşa edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Şefi Okan Demir, proje kapsamında bölgenin zemin özelliklerine uygun şekilde iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Demir, Şemikler Taşıt Üst Geçidi’nin 8 açıklıklı çelik köprü olarak inşa edileceğini, yaklaşım duvarları, çevre düzenlemesi ve yatay parklanma imalatlarının da proje dahilinde yer aldığını ifade etti. Çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini belirten Demir, köprünün 2026 yılı sonunda trafiğe açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Depreme karşı güçlendirilmiş altyapı

Mavişehir bölgesinde zemin sıvılaşma riskine dikkat çeken Demir, yapının afetlere dayanıklı şekilde projelendirildiğini vurguladı. Bu kapsamda yaklaşık 43 bin metre derin zemin karıştırma ve 5 bin 660 metre fore kazık imalatı gerçekleştirileceğini belirten Demir, güçlendirilen zeminle birlikte köprünün uzun yıllar boyunca deprem yüklerini güvenli biçimde taşımasının amaçlandığını söyledi.

Mesafe kısalacak, trafik rahatlayacak

Şemikler Taşıt Üst Geçidi’nin tamamlanmasıyla Mavişehir’den Anadolu Caddesi’ne olan yaklaşık 5 kilometrelik güzergâh 1 kilometreye inecek. Mevcut durumda ortalama 15 dakika süren, yoğun saatlerde ise 30 dakikaya kadar uzayan yolculuk süresinin 5 dakikaya düşmesi öngörülüyor. Caher Dudayev Bulvarı’nı Anadolu Caddesi’ne bağlayacak köprü sayesinde İzmir Çevreyolu’nun Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çıkışları arasındaki trafik yoğunluğunun azalması, Anadolu Caddesi ile Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükünün de hafiflemesi hedefleniyor.