Gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ile Yunanistan arasında sık sık tartışma konusu olan geleneksel yemekleri gündeme taşıyan yeni bir liste yayımladı. Platform, her iki ülkenin de sahiplik iddiasında bulunduğu lokma, cacık, döner ve kokoreç gibi yemekleri bir araya getirerek ortak mutfak mirasına dikkat çekti.

Listeye yansıyan ortak lezzetler

Yayımlanan listede, Türk ve Yunan mutfaklarında farklı isimlerle bilinen pek çok yemek yer aldı. Ortak olarak sahiplendiği belirtilen lezzetler şöyle sıralandı:

Lokma Loukoumades

Revani

Yaprak Sarması / Dolmades

Köfte / Keftedakia

Kokoreç / Kokoretsi

Pide ekmek / Pita

Cacık / Tzatziki

Tarama / Taramosalata

Patlıcan Salatası / Melitzanosalata

Şiş Kebabı / Souvlaki

Döner Kebab / Gyros

Ortak mirasın önemi vurgulandı

TasteAtlas yetkilileri, listeye ilişkin değerlendirmelerinde, bu yemeklerin iki ülke arasındaki kültürel bağları yansıttığını belirtti. Yetkililer, “Yemekler, köklerimizin ve kültürlerimizin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Her ne kadar farklı isimler veya yöresel dokunuşlar taşısalar da bu lezzetler, yüzyıllar boyunca süren kültürel etkileşimin bir ürünü. Gyros deyin veya Döner, Tzatziki deyin veya Cacık… Tüm bu tatlar, ulusal sınırları aşan ve ortak bir geçmişi yansıtan değerlerdir. Yemek masası, bizi ayıran değil birleştiren unsurları en iyi şekilde gösteren bir mekândır” ifadelerini kullandı.